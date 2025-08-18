Mei Solutions (MEI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004. Viimeisen 24 tunnin aikana MEI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0035 ja korkeimmillaan $ 0.0065 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6452162589577363, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002187570966235167.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MEI on muuttunut -23.67% viimeisen tunnin aikana, -23.66% 24 tunnin aikana ja -49.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mei Solutions (MEI) -rahakkeen markkinatiedot
No.5699
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 12.76K
$ 12.76K$ 12.76K
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
SOL
Mei Solutions-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.76K. MEI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.00M.
Mei Solutions (MEI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mei Solutions-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0012397
-23.66%
30 päivää
$ -0.01067
-72.74%
60 päivää
$ -0.02565
-86.51%
90 päivää
$ -0.00602
-60.08%
Mei Solutions-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MEI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0012397 (-23.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Mei Solutions 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01067 (-72.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Mei Solutions-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02565 (-86.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Mei Solutions-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00602 (-60.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.
Mei Solutions on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mei Solutions-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MEI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Mei Solutions-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mei Solutions-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Mei Solutions-rahakkeen hintaennuste (USD)
Mei Solutions (MEI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Mei Solutions (MEI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Mei Solutions:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mei Solutions MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.