Mei Solutions-logo

Mei Solutions – hinta (MEI)

1MEI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Mei Solutions (MEI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:17:01 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Mei Solutions (MEI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004. Viimeisen 24 tunnin aikana MEI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0035 ja korkeimmillaan $ 0.0065 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6452162589577363, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002187570966235167.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEI on muuttunut -23.67% viimeisen tunnin aikana, -23.66% 24 tunnin aikana ja -49.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mei Solutions (MEI) -rahakkeen markkinatiedot

Mei Solutions-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.76K. MEI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.00M.

Mei Solutions (MEI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mei Solutions-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0012397-23.66%
30 päivää$ -0.01067-72.74%
60 päivää$ -0.02565-86.51%
90 päivää$ -0.00602-60.08%
Mei Solutions-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MEI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0012397 (-23.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mei Solutions 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01067 (-72.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mei Solutions-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02565 (-86.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mei Solutions-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00602 (-60.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mei Solutions (MEI)?

Tarkista Mei Solutions-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Mei Solutions on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mei Solutions-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MEI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mei Solutions-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mei Solutions-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mei Solutions-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mei Solutions (MEI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mei Solutions (MEI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mei Solutions-rahakkeelle.

Tarkista Mei Solutions-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mei Solutions (MEI) -rahakkeen tokenomiikka

Mei Solutions (MEI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mei Solutions (MEI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mei Solutions:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mei Solutions MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MEI paikallisiin valuuttoihin

Mei Solutions-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mei Solutions toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Mei Solutions-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mei Solutions”

Paljonko Mei Solutions (MEI) on arvoltaan tänään?
MEI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEI-USD-parin nykyinen hinta?
MEI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mei Solutions-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli MEI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEI saavutti ATH-hinnaksi 0.6452162589577363 USD.
Mikä oli MEI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002187570966235167 USD.
Mikä on MEI-rahakkeen treidausvolyymi?
MEI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.76K USD.
Nouseeko MEI tänä vuonna korkeammalle?
MEI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Mei Solutions (MEI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

