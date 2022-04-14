METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu METAVERSE FACE (MEFA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen tiedot Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. Virallinen verkkosivusto: https://metaversefacemaker.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322 Osta MEFA-rahaketta nyt!

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 311.44K $ 311.44K $ 311.44K Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 327.30K $ 327.30K $ 327.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0014601 $ 0.0014601 $ 0.0014601 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 Nykyinen hinta: $ 0.00003273 $ 0.00003273 $ 0.00003273 Lue lisää METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen hinnasta

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEFA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEFA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEFA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEFA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MEFA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEFA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MEFA-rahakkeita MEXCistä nyt!

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen hintahistoria MEFA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEFA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEFA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEFA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEFA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEFA-rahakkeen hintaennuste nyt!

