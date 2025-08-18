Lisätietoja MEFA-rahakkeesta

METAVERSE FACE-logo

METAVERSE FACE – hinta (MEFA)

1MEFA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+12.94%1D
USD
Reaaliaikainen METAVERSE FACE (MEFA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:17:55 (UTC+8)

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+13.11%

+12.94%

+34.22%

+34.22%

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00003761. Viimeisen 24 tunnin aikana MEFA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003241 ja korkeimmillaan $ 0.00005139 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEFA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001493633405415711, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000005523294198.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEFA on muuttunut +13.11% viimeisen tunnin aikana, +12.94% 24 tunnin aikana ja +34.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen markkinatiedot

No.2536

95.15%

BSC

METAVERSE FACE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 357.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.84K. MEFA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.52B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 376.10K.

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän METAVERSE FACE-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000043091+12.94%
30 päivää$ +0.0000002+0.53%
60 päivää$ +0.00000035+0.93%
90 päivää$ -0.00000101-2.62%
METAVERSE FACE-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MEFA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000043091 (+12.94%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

METAVERSE FACE 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000002 (+0.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

METAVERSE FACE-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEFA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000035 (+0.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

METAVERSE FACE-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000101 (-2.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle METAVERSE FACE (MEFA)?

Tarkista METAVERSE FACE-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on METAVERSE FACE (MEFA)

Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.

METAVERSE FACE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja METAVERSE FACE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MEFA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue METAVERSE FACE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään METAVERSE FACE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

METAVERSE FACE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon METAVERSE FACE (MEFA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko METAVERSE FACE (MEFA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita METAVERSE FACE-rahakkeelle.

Tarkista METAVERSE FACE-rahakkeen hintaennuste nyt!

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen tokenomiikka

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEFA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

METAVERSE FACE (MEFA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa METAVERSE FACE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa METAVERSE FACE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MEFA paikallisiin valuuttoihin

METAVERSE FACE-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton METAVERSE FACE toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen METAVERSE FACE-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”METAVERSE FACE”

Paljonko METAVERSE FACE (MEFA) on arvoltaan tänään?
MEFA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003761 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEFA-USD-parin nykyinen hinta?
MEFA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003761. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on METAVERSE FACE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEFA markkina-arvo on $ 357.88K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEFA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEFA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.52B USD.
Mikä oli MEFA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEFA saavutti ATH-hinnaksi 0.001493633405415711 USD.
Mikä oli MEFA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEFA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000005523294198 USD.
Mikä on MEFA-rahakkeen treidausvolyymi?
MEFA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.84K USD.
Nouseeko MEFA tänä vuonna korkeammalle?
MEFA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEFA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:17:55 (UTC+8)

METAVERSE FACE (MEFA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

