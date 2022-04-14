MDI (MDI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MDI (MDI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MDI (MDI) -rahakkeen tiedot MDI is the world's first WEB3 medical service ecosystem, with the goal of creating a "blockchain in one's palm." We wish to move away from traditional centralized medical data services and create a blockchain-based platform that allows each user to develop and use their own personal medical information in a variety of ways. Virallinen verkkosivusto: https://www.medicle.io Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1AJw04MnMCfB8UAx9RccNhzXMJWPtDlWl/view?pli=1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x848896470d989f30503d8f883c331f63b73b66ea Osta MDI-rahaketta nyt!

MDI (MDI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MDI (MDI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.10K $ 24.10K $ 24.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7386 $ 0.7386 $ 0.7386 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000012023199168546 $ 0.000012023199168546 $ 0.000012023199168546 Nykyinen hinta: $ 0.0000241 $ 0.0000241 $ 0.0000241 Lue lisää MDI (MDI) -rahakkeen hinnasta

MDI (MDI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MDI (MDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MDI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MDI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MDI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MDI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MDI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MDI (MDI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MDI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MDI-rahakkeita MEXCistä nyt!

MDI (MDI) -rahakkeen hintahistoria MDI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MDI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MDI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MDI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MDI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MDI-rahakkeen hintaennuste nyt!

