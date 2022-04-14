MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MagicCraft (MCRT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tiedot Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Virallinen verkkosivusto: https://www.magiccraft.io Valkoinen paperi: https://docs.magiccraft.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq Osta MCRT-rahaketta nyt!

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MagicCraft (MCRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.11M Kokonaistarjonta: $ 7.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.04B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03612 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00039772848271983 Nykyinen hinta: $ 0.0004183 Lue lisää MagicCraft (MCRT) -rahakkeen hinnasta

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MCRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MCRT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MCRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MCRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MCRT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MagicCraft (MCRT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MCRT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MCRT-rahakkeita MEXCistä nyt!

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen hintahistoria MCRT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MCRT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MCRT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MCRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MCRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MCRT-rahakkeen hintaennuste nyt!

