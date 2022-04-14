MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikka

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MagicCraft (MCRT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tiedot

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.magiccraft.io
Valkoinen paperi:
https://docs.magiccraft.io
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MagicCraft (MCRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M
Kokonaistarjonta:
$ 7.20B
$ 7.20B$ 7.20B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.04B
$ 5.04B$ 5.04B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03612
$ 0.03612$ 0.03612
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00039772848271983
$ 0.00039772848271983$ 0.00039772848271983
Nykyinen hinta:
$ 0.0004183
$ 0.0004183$ 0.0004183

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MCRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MCRT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MCRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MCRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MCRT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MagicCraft (MCRT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MCRT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MagicCraft (MCRT) -rahakkeen hintahistoria

MCRT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MCRT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MCRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MCRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.