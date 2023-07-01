MCNCOIN (MCN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MCNCOIN (MCN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MCNCOIN (MCN) -rahakkeen tiedot MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems. Virallinen verkkosivusto: https://mcncoin.io/ Valkoinen paperi: https://mcncoin.io/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79 Osta MCN-rahaketta nyt!

MCNCOIN (MCN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MCNCOIN (MCN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kokonaistarjonta: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 20 $ 20 $ 20 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 Nykyinen hinta: $ 0.3653 $ 0.3653 $ 0.3653 Lue lisää MCNCOIN (MCN) -rahakkeen hinnasta

MCNCOIN (MCN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MCNCOIN (MCN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MCN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MCN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MCN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MCN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MCN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MCNCOIN (MCN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MCN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MCN-rahakkeita MEXCistä nyt!

MCNCOIN (MCN) -rahakkeen hintahistoria MCN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MCN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MCN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MCN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MCN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MCN-rahakkeen hintaennuste nyt!

