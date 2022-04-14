McDull (MCDULL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu McDull (MCDULL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

McDull (MCDULL) -rahakkeen tiedot McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. Virallinen verkkosivusto: https://mcdull.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr Osta MCDULL-rahaketta nyt!

McDull (MCDULL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu McDull (MCDULL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 28.78M $ 28.78M $ 28.78M Kokonaistarjonta: $ 8.89T $ 8.89T $ 8.89T Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.56T $ 7.56T $ 7.56T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.86M $ 33.86M $ 33.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000010458 $ 0.000010458 $ 0.000010458 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 Nykyinen hinta: $ 0.000003809 $ 0.000003809 $ 0.000003809 Lue lisää McDull (MCDULL) -rahakkeen hinnasta

McDull (MCDULL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset McDull (MCDULL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MCDULL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MCDULL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MCDULL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MCDULL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MCDULL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään McDull (MCDULL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MCDULL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MCDULL-rahakkeita MEXCistä nyt!

McDull (MCDULL) -rahakkeen hintahistoria MCDULL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MCDULL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MCDULL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MCDULL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MCDULL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MCDULL-rahakkeen hintaennuste nyt!

