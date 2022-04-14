MCDEX (MCB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MCDEX (MCB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MCDEX (MCB) -rahakkeen tiedot MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts. Virallinen verkkosivusto: https://mux.network/ Valkoinen paperi: https://docs.mux.network/protocol/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 Osta MCB-rahaketta nyt!

MCDEX (MCB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MCDEX (MCB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Kokonaistarjonta: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 83.29 $ 83.29 $ 83.29 Kaikkien aikojen alin: $ 0.95068738 $ 0.95068738 $ 0.95068738 Nykyinen hinta: $ 2.218 $ 2.218 $ 2.218 Lue lisää MCDEX (MCB) -rahakkeen hinnasta

MCDEX (MCB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MCDEX (MCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MCB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MCB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MCB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MCB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MCDEX (MCB) -rahakkeen hintahistoria MCB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MCB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MCB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MCB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MCB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MCB-rahakkeen hintaennuste nyt!

