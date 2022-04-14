MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MAZZE (MAZZE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tiedot

Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.mazze.io
Valkoinen paperi:
https://mazze.io/whitepaperV1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MAZZE (MAZZE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00854
$ 0.00854$ 0.00854
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000490685269698798
$ 0.000490685269698798$ 0.000490685269698798
Nykyinen hinta:
$ 0.000686
$ 0.000686$ 0.000686

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MAZZE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAZZE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MAZZE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAZZE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAZZE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MAZZE (MAZZE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAZZE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen hintahistoria

MAZZE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MAZZE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MAZZE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAZZE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.