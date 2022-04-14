MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MAZZE (MAZZE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tiedot Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Virallinen verkkosivusto: https://www.mazze.io Valkoinen paperi: https://mazze.io/whitepaperV1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e Osta MAZZE-rahaketta nyt!

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MAZZE (MAZZE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00854 $ 0.00854 $ 0.00854 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000490685269698798 $ 0.000490685269698798 $ 0.000490685269698798 Nykyinen hinta: $ 0.000686 $ 0.000686 $ 0.000686 Lue lisää MAZZE (MAZZE) -rahakkeen hinnasta

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MAZZE (MAZZE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAZZE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAZZE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAZZE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAZZE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAZZE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MAZZE (MAZZE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAZZE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAZZE-rahakkeita MEXCistä nyt!

MAZZE (MAZZE) -rahakkeen hintahistoria MAZZE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAZZE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAZZE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAZZE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAZZE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAZZE-rahakkeen hintaennuste nyt!

