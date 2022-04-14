MAY (MAY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MAY (MAY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MAY (MAY) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://mayflower.fyi/ Valkoinen paperi: https://cdn.prod.website-files.com/680dd391ae58387b8b91fdb1/6852e6f356a3d9fe68c58db2_91a339a4aa4d006ea5bdaedbd03a0b18_Mayflower%20Whitepaper%20%28English%29.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/FJz7ptUR1FwxSHbb8Sfd5Cn6Zt4TqucJZKLqU4n66gdq Osta MAY-rahaketta nyt!

MAY (MAY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MAY (MAY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 284.52M $ 284.52M $ 284.52M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 46.96M $ 46.96M $ 46.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0924 $ 0.0924 $ 0.0924 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04625188908948421 $ 0.04625188908948421 $ 0.04625188908948421 Nykyinen hinta: $ 0.04696 $ 0.04696 $ 0.04696 Lue lisää MAY (MAY) -rahakkeen hinnasta

MAY (MAY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MAY (MAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MAY (MAY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAY-rahakkeita MEXCistä nyt!

MAY (MAY) -rahakkeen hintahistoria MAY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAY-rahakkeen hintaennuste nyt!

