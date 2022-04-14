MAX (MAXSOL) -rahakkeen tokenomiikka

MAX (MAXSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MAX (MAXSOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MAX (MAXSOL) -rahakkeen tiedot

Prototype AI Agent on @distilled_ai , the utility token for @agentsdotland

Virallinen verkkosivusto:
https://agents.land/max
Block Explorer:
https://solscan.io/token/oraim8c9d1nkfuQk9EzGYEUGxqL3MHQYndRw1huVo5h

MAX (MAXSOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MAX (MAXSOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M
Kokonaistarjonta:
$ 999.84M
$ 999.84M$ 999.84M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.84M
$ 999.84M$ 999.84M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.253
$ 0.253$ 0.253
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001982427644634093
$ 0.001982427644634093$ 0.001982427644634093
Nykyinen hinta:
$ 0.011719
$ 0.011719$ 0.011719

MAX (MAXSOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MAX (MAXSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MAXSOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAXSOL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MAXSOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAXSOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MAX (MAXSOL) -rahakkeen hintahistoria

MAXSOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MAXSOL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MAXSOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAXSOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.