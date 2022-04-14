Unmarshal (MARSH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Unmarshal (MARSH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Unmarshal (MARSH) -rahakkeen tiedot Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. Virallinen verkkosivusto: https://unmarshal.io/ Valkoinen paperi: https://docs.unmarshal.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37 Osta MARSH-rahaketta nyt!

Unmarshal (MARSH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Unmarshal (MARSH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.266 $ 2.266 $ 2.266 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 Nykyinen hinta: $ 0.01887 $ 0.01887 $ 0.01887 Lue lisää Unmarshal (MARSH) -rahakkeen hinnasta

Unmarshal (MARSH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Unmarshal (MARSH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MARSH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MARSH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MARSH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MARSH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MARSH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Unmarshal (MARSH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MARSH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MARSH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Unmarshal (MARSH) -rahakkeen hintahistoria MARSH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MARSH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MARSH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MARSH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MARSH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MARSH-rahakkeen hintaennuste nyt!

