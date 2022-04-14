Manta Network (MANTA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Manta Network (MANTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Manta Network (MANTA) -rahakkeen tiedot Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. Virallinen verkkosivusto: https://manta.network/ Valkoinen paperi: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 Block Explorer: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers Osta MANTA-rahaketta nyt!

Manta Network (MANTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Manta Network (MANTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 101.15M $ 101.15M $ 101.15M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 440.57M $ 440.57M $ 440.57M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 229.60M $ 229.60M $ 229.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 10 $ 10 $ 10 Kaikkien aikojen alin: $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 Nykyinen hinta: $ 0.2296 $ 0.2296 $ 0.2296 Lue lisää Manta Network (MANTA) -rahakkeen hinnasta

Manta Network (MANTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Manta Network (MANTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MANTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MANTA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MANTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MANTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Manta Network (MANTA) -rahakkeen hintahistoria MANTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MANTA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MANTA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MANTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MANTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MANTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

