Manta Network-logo

Manta Network – hinta (MANTA)

1MANTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2076
$0.2076$0.2076
-0.28%1D
USD
Reaaliaikainen Manta Network (MANTA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:14:59 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2071
$ 0.2071$ 0.2071
24 h:n matalin
$ 0.2233
$ 0.2233$ 0.2233
24 h:n korkein

$ 0.2071
$ 0.2071$ 0.2071

$ 0.2233
$ 0.2233$ 0.2233

$ 4.082953050622184
$ 4.082953050622184$ 4.082953050622184

$ 0.15642983692201723
$ 0.15642983692201723$ 0.15642983692201723

-0.77%

-0.27%

-7.86%

-7.86%

Manta Network (MANTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2076. Viimeisen 24 tunnin aikana MANTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.2071 ja korkeimmillaan $ 0.2233 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MANTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.082953050622184, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.15642983692201723.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MANTA on muuttunut -0.77% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -7.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Manta Network (MANTA) -rahakkeen markkinatiedot

No.382

$ 91.35M
$ 91.35M$ 91.35M

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 207.60M
$ 207.60M$ 207.60M

440.04M
440.04M 440.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MANTA

MANTA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 91.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.36M. MANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 440.04M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 207.60M.

Manta Network (MANTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Manta Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000583-0.27%
30 päivää$ -0.0421-16.87%
60 päivää$ +0.0488+30.73%
90 päivää$ -0.0957-31.56%
Manta Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MANTA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000583 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Manta Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0421 (-16.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Manta Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MANTA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0488 (+30.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Manta Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0957 (-31.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Manta Network (MANTA)?

Tarkista Manta Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Manta Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MANTA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Manta Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Manta Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Manta Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Manta Network (MANTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Manta Network (MANTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Manta Network-rahakkeelle.

Tarkista Manta Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Manta Network (MANTA) -rahakkeen tokenomiikka

Manta Network (MANTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MANTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Manta Network (MANTA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Manta Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Manta Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MANTA paikallisiin valuuttoihin

1 Manta Network(MANTA) - VND
5,462.994
1 Manta Network(MANTA) - AUD
A$0.32178
1 Manta Network(MANTA) - GBP
0.153624
1 Manta Network(MANTA) - EUR
0.178536
1 Manta Network(MANTA) - USD
$0.2076
1 Manta Network(MANTA) - MYR
RM0.876072
1 Manta Network(MANTA) - TRY
8.497068
1 Manta Network(MANTA) - JPY
¥30.7248
1 Manta Network(MANTA) - ARS
ARS$272.439708
1 Manta Network(MANTA) - RUB
16.726332
1 Manta Network(MANTA) - INR
18.127632
1 Manta Network(MANTA) - IDR
Rp3,403.278144
1 Manta Network(MANTA) - KRW
290.34936
1 Manta Network(MANTA) - PHP
11.866416
1 Manta Network(MANTA) - EGP
￡E.10.064448
1 Manta Network(MANTA) - BRL
R$1.135572
1 Manta Network(MANTA) - CAD
C$0.286488
1 Manta Network(MANTA) - BDT
25.248312
1 Manta Network(MANTA) - NGN
318.892284
1 Manta Network(MANTA) - COP
$837.0951
1 Manta Network(MANTA) - ZAR
R.3.682824
1 Manta Network(MANTA) - UAH
8.548968
1 Manta Network(MANTA) - VES
Bs28.4412
1 Manta Network(MANTA) - CLP
$201.372
1 Manta Network(MANTA) - PKR
Rs58.526592
1 Manta Network(MANTA) - KZT
111.551784
1 Manta Network(MANTA) - THB
฿6.780216
1 Manta Network(MANTA) - TWD
NT$6.329724
1 Manta Network(MANTA) - AED
د.إ0.761892
1 Manta Network(MANTA) - CHF
Fr0.16608
1 Manta Network(MANTA) - HKD
HK$1.621356
1 Manta Network(MANTA) - AMD
֏79.44852
1 Manta Network(MANTA) - MAD
.د.م1.870476
1 Manta Network(MANTA) - MXN
$3.8925
1 Manta Network(MANTA) - SAR
ريال0.7785
1 Manta Network(MANTA) - PLN
0.759816
1 Manta Network(MANTA) - RON
лв0.90306
1 Manta Network(MANTA) - SEK
kr1.995036
1 Manta Network(MANTA) - BGN
лв0.348768
1 Manta Network(MANTA) - HUF
Ft70.924464
1 Manta Network(MANTA) - CZK
4.394892
1 Manta Network(MANTA) - KWD
د.ك0.063318
1 Manta Network(MANTA) - ILS
0.707916
1 Manta Network(MANTA) - AOA
Kz190.284084
1 Manta Network(MANTA) - BHD
.د.ب0.0782652
1 Manta Network(MANTA) - BMD
$0.2076
1 Manta Network(MANTA) - DKK
kr1.332792
1 Manta Network(MANTA) - HNL
L5.457804
1 Manta Network(MANTA) - MUR
9.493548
1 Manta Network(MANTA) - NAD
$3.668292
1 Manta Network(MANTA) - NOK
kr2.113368
1 Manta Network(MANTA) - NZD
$0.354996
1 Manta Network(MANTA) - PAB
B/.0.2076
1 Manta Network(MANTA) - PGK
K0.859464
1 Manta Network(MANTA) - QAR
ر.ق0.755664
1 Manta Network(MANTA) - RSD
дин.20.948916

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Manta Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Manta Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Manta Network”

Paljonko Manta Network (MANTA) on arvoltaan tänään?
MANTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2076 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MANTA-USD-parin nykyinen hinta?
MANTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2076. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Manta Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MANTA markkina-arvo on $ 91.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 440.04M USD.
Mikä oli MANTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MANTA saavutti ATH-hinnaksi 4.082953050622184 USD.
Mikä oli MANTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MANTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.15642983692201723 USD.
Mikä on MANTA-rahakkeen treidausvolyymi?
MANTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.36M USD.
Nouseeko MANTA tänä vuonna korkeammalle?
MANTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MANTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:14:59 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

