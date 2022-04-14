Maneki (MANEKI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Maneki (MANEKI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Maneki (MANEKI) -rahakkeen tiedot Maneki is a memecoin on the Solana Chain Virallinen verkkosivusto: https://manekineko.world Block Explorer: https://solscan.io/token/25hAyBQfoDhfWx9ay6rarbgvWGwDdNqcHsXS3jQ3mTDJ Osta MANEKI-rahaketta nyt!

Maneki (MANEKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Maneki (MANEKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Kokonaistarjonta: $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02795 $ 0.02795 $ 0.02795 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000845983209043834 $ 0.000845983209043834 $ 0.000845983209043834 Nykyinen hinta: $ 0.0014026 $ 0.0014026 $ 0.0014026 Lue lisää Maneki (MANEKI) -rahakkeen hinnasta

Maneki (MANEKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Maneki (MANEKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MANEKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MANEKI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MANEKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MANEKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MANEKI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Maneki (MANEKI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MANEKI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MANEKI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Maneki (MANEKI) -rahakkeen hintahistoria MANEKI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MANEKI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MANEKI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MANEKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MANEKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MANEKI-rahakkeen hintaennuste nyt!

