Decentraland (MANA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Decentraland (MANA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Decentraland (MANA) -rahakkeen tiedot Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Virallinen verkkosivusto: https://decentraland.org/ Valkoinen paperi: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi Osta MANA-rahaketta nyt!

Decentraland (MANA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Decentraland (MANA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 586.98M $ 586.98M $ 586.98M Kokonaistarjonta: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 653.57M $ 653.57M $ 653.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.89723 $ 5.89723 $ 5.89723 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 Nykyinen hinta: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 Lue lisää Decentraland (MANA) -rahakkeen hinnasta

Decentraland (MANA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Decentraland (MANA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MANA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MANA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MANA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MANA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MANA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Decentraland (MANA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MANA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MANA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Decentraland (MANA) -rahakkeen hintahistoria MANA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MANA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MANA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MANA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MANA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MANA-rahakkeen hintaennuste nyt!

