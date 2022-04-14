MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MAGAETH (MAGAETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen tiedot MAGAETH is a meme coin on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://maga-hat.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd29da236dd4aac627346e1bba06a619e8c22d7c5 Osta MAGAETH-rahaketta nyt!

MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Kokonaistarjonta: $ 413.34B $ 413.34B $ 413.34B Kierrossa oleva tarjonta: $ 390.26B $ 390.26B $ 390.26B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000007875492975983 $ 0.000007875492975983 $ 0.000007875492975983 Nykyinen hinta: $ 0.000010398 $ 0.000010398 $ 0.000010398 Lue lisää MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen hinnasta

MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAGAETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAGAETH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAGAETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAGAETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MAGAETH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MAGAETH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MAGAETH-rahakkeita MEXCistä nyt!

MAGAETH (MAGAETH) -rahakkeen hintahistoria MAGAETH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MAGAETH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MAGAETH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MAGAETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAGAETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MAGAETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!