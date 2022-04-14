LUKSO (LYX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LUKSO (LYX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LUKSO (LYX) -rahakkeen tiedot Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities. Virallinen verkkosivusto: https://lukso.network/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.lukso.network/ Block Explorer: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/ Osta LYX-rahaketta nyt!

LUKSO (LYX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LUKSO (LYX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.99M $ 38.99M $ 38.99M Kokonaistarjonta: $ 42.12M $ 42.12M $ 42.12M Kierrossa oleva tarjonta: $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 53.78M $ 53.78M $ 53.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 Kaikkien aikojen alin: $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 Nykyinen hinta: $ 1.277 $ 1.277 $ 1.277 Lue lisää LUKSO (LYX) -rahakkeen hinnasta

LUKSO (LYX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LUKSO (LYX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LYX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LYX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LYX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LYX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LYX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LUKSO (LYX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LYX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LYX-rahakkeita MEXCistä nyt!

LUKSO (LYX) -rahakkeen hintahistoria LYX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LYX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LYX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LYX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LYX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LYX-rahakkeen hintaennuste nyt!

