Lisätietoja LYX-rahakkeesta

LYX-rahakkeen hintatiedot

LYX-rahakkeen valkoinen paperi

LYX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LYX-rahakkeen tokenomiikka

LYX-rahakkeen hintaennuste

LYX-rahakkeen historia

LYX-osto-opas

LYX/fiat-valuuttamuunnin

LYX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

LUKSO-logo

LUKSO – hinta (LYX)

1LYX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.137
$1.137$1.137
-0.61%1D
USD
Reaaliaikainen LUKSO (LYX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:05:54 (UTC+8)

LUKSO (LYX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.125
$ 1.125$ 1.125
24 h:n matalin
$ 1.249
$ 1.249$ 1.249
24 h:n korkein

$ 1.125
$ 1.125$ 1.125

$ 1.249
$ 1.249$ 1.249

$ 11.614818376214712
$ 11.614818376214712$ 11.614818376214712

$ 0.5508968765168473
$ 0.5508968765168473$ 0.5508968765168473

-1.90%

-0.61%

-1.56%

-1.56%

LUKSO (LYX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.137. Viimeisen 24 tunnin aikana LYX on vaihdellut alimmillaan $ 1.125 ja korkeimmillaan $ 1.249 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LYX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.614818376214712, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.5508968765168473.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LYX on muuttunut -1.90% viimeisen tunnin aikana, -0.61% 24 tunnin aikana ja -1.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LUKSO (LYX) -rahakkeen markkinatiedot

No.703

$ 34.72M
$ 34.72M$ 34.72M

$ 101.45K
$ 101.45K$ 101.45K

$ 47.88M
$ 47.88M$ 47.88M

30.54M
30.54M 30.54M

42,115,181.93
42,115,181.93 42,115,181.93

LYX

LUKSO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.45K. LYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.54M ja sen kokonaistarjonta on 42115181.93. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.88M.

LUKSO (LYX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän LUKSO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00698-0.61%
30 päivää$ +0.34+42.65%
60 päivää$ +0.42+58.57%
90 päivää$ +0.115+11.25%
LUKSO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LYX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00698 (-0.61%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

LUKSO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.34 (+42.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

LUKSO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LYX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.42 (+58.57%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

LUKSO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.115 (+11.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle LUKSO (LYX)?

Tarkista LUKSO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on LUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

LUKSO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja LUKSO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LYX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue LUKSO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään LUKSO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

LUKSO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LUKSO (LYX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LUKSO (LYX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LUKSO-rahakkeelle.

Tarkista LUKSO-rahakkeen hintaennuste nyt!

LUKSO (LYX) -rahakkeen tokenomiikka

LUKSO (LYX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LYX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

LUKSO (LYX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa LUKSO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa LUKSO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LYX paikallisiin valuuttoihin

1 LUKSO(LYX) - VND
29,920.155
1 LUKSO(LYX) - AUD
A$1.76235
1 LUKSO(LYX) - GBP
0.84138
1 LUKSO(LYX) - EUR
0.97782
1 LUKSO(LYX) - USD
$1.137
1 LUKSO(LYX) - MYR
RM4.79814
1 LUKSO(LYX) - TRY
46.53741
1 LUKSO(LYX) - JPY
¥168.276
1 LUKSO(LYX) - ARS
ARS$1,494.08622
1 LUKSO(LYX) - RUB
91.60809
1 LUKSO(LYX) - INR
99.21462
1 LUKSO(LYX) - IDR
Rp18,639.34128
1 LUKSO(LYX) - KRW
1,592.43672
1 LUKSO(LYX) - PHP
65.00229
1 LUKSO(LYX) - EGP
￡E.55.13313
1 LUKSO(LYX) - BRL
R$6.21939
1 LUKSO(LYX) - CAD
C$1.56906
1 LUKSO(LYX) - BDT
138.28194
1 LUKSO(LYX) - NGN
1,746.53433
1 LUKSO(LYX) - COP
$4,584.66825
1 LUKSO(LYX) - ZAR
R.20.15901
1 LUKSO(LYX) - UAH
46.82166
1 LUKSO(LYX) - VES
Bs155.769
1 LUKSO(LYX) - CLP
$1,102.89
1 LUKSO(LYX) - PKR
Rs320.54304
1 LUKSO(LYX) - KZT
610.95558
1 LUKSO(LYX) - THB
฿37.13442
1 LUKSO(LYX) - TWD
NT$34.68987
1 LUKSO(LYX) - AED
د.إ4.17279
1 LUKSO(LYX) - CHF
Fr0.9096
1 LUKSO(LYX) - HKD
HK$8.87997
1 LUKSO(LYX) - AMD
֏435.1299
1 LUKSO(LYX) - MAD
.د.م10.24437
1 LUKSO(LYX) - MXN
$21.33012
1 LUKSO(LYX) - SAR
ريال4.26375
1 LUKSO(LYX) - PLN
4.16142
1 LUKSO(LYX) - RON
лв4.94595
1 LUKSO(LYX) - SEK
kr10.93794
1 LUKSO(LYX) - BGN
лв1.91016
1 LUKSO(LYX) - HUF
Ft388.18317
1 LUKSO(LYX) - CZK
24.05892
1 LUKSO(LYX) - KWD
د.ك0.346785
1 LUKSO(LYX) - ILS
3.87717
1 LUKSO(LYX) - AOA
Kz1,042.16283
1 LUKSO(LYX) - BHD
.د.ب0.428649
1 LUKSO(LYX) - BMD
$1.137
1 LUKSO(LYX) - DKK
kr7.29954
1 LUKSO(LYX) - HNL
L29.89173
1 LUKSO(LYX) - MUR
51.99501
1 LUKSO(LYX) - NAD
$20.09079
1 LUKSO(LYX) - NOK
kr11.56329
1 LUKSO(LYX) - NZD
$1.94427
1 LUKSO(LYX) - PAB
B/.1.137
1 LUKSO(LYX) - PGK
K4.70718
1 LUKSO(LYX) - QAR
ر.ق4.13868
1 LUKSO(LYX) - RSD
дин.114.74604

LUKSO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton LUKSO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen LUKSO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LUKSO”

Paljonko LUKSO (LYX) on arvoltaan tänään?
LYX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.137 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LYX-USD-parin nykyinen hinta?
LYX -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.137. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LUKSO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LYX markkina-arvo on $ 34.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.54M USD.
Mikä oli LYX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LYX saavutti ATH-hinnaksi 11.614818376214712 USD.
Mikä oli LYX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LYX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.5508968765168473 USD.
Mikä on LYX-rahakkeen treidausvolyymi?
LYX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.45K USD.
Nouseeko LYX tänä vuonna korkeammalle?
LYX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LYX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:05:54 (UTC+8)

LUKSO (LYX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LYX-USD-laskin

Summa

LYX
LYX
USD
USD

1 LYX = 1.137 USD

Treidaa LYX-rahaketta

LYXUSDT
$1.137
$1.137$1.137
-0.77%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu