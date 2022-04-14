Layerium (LYUM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Layerium (LYUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Layerium (LYUM) -rahakkeen tiedot Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain Virallinen verkkosivusto: https://www.layerium.org Valkoinen paperi: https://uploads-ssl.webflow.com/64967c521624e29a27ba6f27/6499bbb74a232f191fd140a3_Layerium_%20The%20Next%20Gen%20Layer2.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x09cf7ca1b4ca6ab3855f23020e8e0e9e721cc03d Osta LYUM-rahaketta nyt!

Layerium (LYUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Layerium (LYUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 515.10K $ 515.10K $ 515.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.043614 $ 0.043614 $ 0.043614 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000220341214650122 $ 0.000220341214650122 $ 0.000220341214650122 Nykyinen hinta: $ 0.001717 $ 0.001717 $ 0.001717 Lue lisää Layerium (LYUM) -rahakkeen hinnasta

Layerium (LYUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Layerium (LYUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LYUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LYUM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LYUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LYUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LYUM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Layerium (LYUM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LYUM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LYUM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Layerium (LYUM) -rahakkeen hintahistoria LYUM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LYUM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LYUM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LYUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LYUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LYUM-rahakkeen hintaennuste nyt!

