Lynex (LYNX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Lynex (LYNX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Lynex (LYNX) -rahakkeen tiedot

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.lynex.fi/
Valkoinen paperi:
https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af

Lynex (LYNX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Lynex (LYNX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 417.94K
Kokonaistarjonta:
$ 303.52M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 29.17M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.35M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.501
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009541897793770708
Nykyinen hinta:
$ 0.01433
Lynex (LYNX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Lynex (LYNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LYNX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LYNX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LYNX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LYNX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LYNX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Lynex (LYNX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LYNX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Lynex (LYNX) -rahakkeen hintahistoria

LYNX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LYNX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LYNX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LYNX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.