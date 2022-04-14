Lynex (LYNX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lynex (LYNX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lynex (LYNX) -rahakkeen tiedot Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue. Virallinen verkkosivusto: https://www.lynex.fi/ Valkoinen paperi: https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex Block Explorer: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af Osta LYNX-rahaketta nyt!

Lynex (LYNX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lynex (LYNX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 417.94K $ 417.94K $ 417.94K Kokonaistarjonta: $ 303.52M $ 303.52M $ 303.52M Kierrossa oleva tarjonta: $ 29.17M $ 29.17M $ 29.17M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.501 $ 0.501 $ 0.501 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009541897793770708 $ 0.009541897793770708 $ 0.009541897793770708 Nykyinen hinta: $ 0.01433 $ 0.01433 $ 0.01433 Lue lisää Lynex (LYNX) -rahakkeen hinnasta

Lynex (LYNX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lynex (LYNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LYNX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LYNX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LYNX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LYNX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LYNX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lynex (LYNX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LYNX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LYNX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lynex (LYNX) -rahakkeen hintahistoria LYNX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LYNX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LYNX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LYNX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LYNX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LYNX-rahakkeen hintaennuste nyt!

