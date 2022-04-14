Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Levva Protocol Token (LVVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen tiedot Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Virallinen verkkosivusto: https://levva.fi Valkoinen paperi: https://docs.levva.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 Osta LVVA-rahaketta nyt!

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 Nykyinen hinta: $ 0.002117 $ 0.002117 $ 0.002117 Lue lisää Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen hinnasta

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LVVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LVVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LVVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LVVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen hintahistoria LVVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LVVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

