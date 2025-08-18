Lisätietoja LVVA-rahakkeesta

Levva Protocol Token-logo

Levva Protocol Token – hinta (LVVA)

1LVVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.86%1D
USD
Reaaliaikainen Levva Protocol Token (LVVA) -hintakaavio
2025-08-22 03:05:46 (UTC+8)

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.63%

-1.85%

+2.88%

+2.88%

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002213. Viimeisen 24 tunnin aikana LVVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.002149 ja korkeimmillaan $ 0.002619 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LVVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.005216340150260189, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001758171727495775.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LVVA on muuttunut +0.63% viimeisen tunnin aikana, -1.85% 24 tunnin aikana ja +2.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen markkinatiedot

No.3427

0.00%

ETH

Levva Protocol Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 95.83K. LVVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.43M.

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Levva Protocol Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00004194-1.85%
30 päivää$ -0.000029-1.30%
60 päivää$ -0.000178-7.45%
90 päivää$ -0.001889-46.06%
Levva Protocol Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LVVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00004194 (-1.85%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Levva Protocol Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000029 (-1.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Levva Protocol Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LVVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000178 (-7.45%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Levva Protocol Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001889 (-46.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Levva Protocol Token (LVVA)?

Tarkista Levva Protocol Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Levva Protocol Token (LVVA)

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Levva Protocol Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Levva Protocol Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LVVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Levva Protocol Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Levva Protocol Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Levva Protocol Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Levva Protocol Token (LVVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Levva Protocol Token (LVVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Levva Protocol Token-rahakkeelle.

Tarkista Levva Protocol Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen tokenomiikka

Levva Protocol Token (LVVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LVVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Levva Protocol Token (LVVA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Levva Protocol Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Levva Protocol Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LVVA paikallisiin valuuttoihin

Levva Protocol Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Levva Protocol Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Levva Protocol Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Levva Protocol Token”

Paljonko Levva Protocol Token (LVVA) on arvoltaan tänään?
LVVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002213 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LVVA-USD-parin nykyinen hinta?
LVVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002213. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Levva Protocol Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LVVA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LVVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LVVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LVVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LVVA saavutti ATH-hinnaksi 0.005216340150260189 USD.
Mikä oli LVVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LVVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001758171727495775 USD.
Mikä on LVVA-rahakkeen treidausvolyymi?
LVVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 95.83K USD.
Nouseeko LVVA tänä vuonna korkeammalle?
LVVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LVVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:05:46 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

