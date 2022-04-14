Lyvely (LVLY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lyvely (LVLY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lyvely (LVLY) -rahakkeen tiedot Pioneering Creator Monetization platfrom fusing web2 & web3 communities, creating the future of SocialFi for the masses. Virallinen verkkosivusto: https://get.lyvely.com/token Valkoinen paperi: https://lyvely.gitbook.io/lyvely-whitepaper-v1.0/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0xc734635cd30e882037c3f3de1ebccf9fa9d27d9f Osta LVLY-rahaketta nyt!

Lyvely (LVLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lyvely (LVLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.16M $ 22.16M $ 22.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.325 $ 0.325 $ 0.325 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 $ 0.01985591591658645 Nykyinen hinta: $ 0.02216 $ 0.02216 $ 0.02216 Lue lisää Lyvely (LVLY) -rahakkeen hinnasta

Lyvely (LVLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lyvely (LVLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LVLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LVLY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LVLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LVLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LVLY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lyvely (LVLY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LVLY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LVLY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lyvely (LVLY) -rahakkeen hintahistoria LVLY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LVLY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LVLY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LVLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LVLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LVLY-rahakkeen hintaennuste nyt!

