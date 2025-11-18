Lunarbits (LUNARBITS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Lunarbits (LUNARBITS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:40:02 (UTC+8)
USD

Lunarbits (LUNARBITS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Lunarbits (LUNARBITS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 222.22M
$ 222.22M$ 222.22M
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.37M
$ 5.37M$ 5.37M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.024158
$ 0.024158$ 0.024158

Lunarbits (LUNARBITS) -rahakkeen tiedot

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Virallinen verkkosivusto:
https://lunarbits222.com/
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1cyLoTTBg2hYJwNnzuhVk2SHs5bKeuAlG/view
Block Explorer:
https://luminex.io/rune/LUNARBITS%E2%80%A2ON%E2%80%A2THE%E2%80%A2MOON

Lunarbits (LUNARBITS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Lunarbits (LUNARBITS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LUNARBITS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUNARBITS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LUNARBITS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUNARBITS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUNARBITS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Lunarbits (LUNARBITS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUNARBITS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Lunarbits (LUNARBITS) -rahakkeen hintahistoria

LUNARBITS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LUNARBITS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LUNARBITS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUNARBITS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.


Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö