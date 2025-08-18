Lisätietoja LUMIA-rahakkeesta

Lumia – hinta (LUMIA)

$0.2914
+1.07%1D
USD
Reaaliaikainen Lumia (LUMIA) -hintakaavio
Lumia (LUMIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2859
24 h:n matalin
$ 0.308
24 h:n korkein

$ 0.2859
$ 0.308
$ 2.59516770698109
$ 0.1949649620411284
+0.79%

+1.07%

-8.73%

-8.73%

Lumia (LUMIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2918. Viimeisen 24 tunnin aikana LUMIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.2859 ja korkeimmillaan $ 0.308 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUMIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.59516770698109, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1949649620411284.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUMIA on muuttunut +0.79% viimeisen tunnin aikana, +1.07% 24 tunnin aikana ja -8.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lumia (LUMIA) -rahakkeen markkinatiedot

No.659

$ 38.09M
$ 66.29K
$ 69.71M
130.54M
238,888,888
238,888,888
54.64%

ETH

Lumia-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.29K. LUMIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.54M ja sen kokonaistarjonta on 238888888. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.71M.

Lumia (LUMIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lumia-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.003085+1.07%
30 päivää$ -0.0528-15.33%
60 päivää$ +0.0937+47.29%
90 päivää$ -0.0616-17.44%
Lumia-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LUMIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003085 (+1.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lumia 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0528 (-15.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lumia-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUMIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0937 (+47.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lumia-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0616 (-17.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lumia (LUMIA)?

Tarkista Lumia-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lumia-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LUMIA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lumia-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lumia-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lumia-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lumia (LUMIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lumia (LUMIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lumia-rahakkeelle.

Tarkista Lumia-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lumia (LUMIA) -rahakkeen tokenomiikka

Lumia (LUMIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUMIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lumia (LUMIA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lumia:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lumia MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LUMIA paikallisiin valuuttoihin

Lumia-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Lumia toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Lumia-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lumia”

Paljonko Lumia (LUMIA) on arvoltaan tänään?
LUMIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2918 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUMIA-USD-parin nykyinen hinta?
LUMIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2918. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lumia-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUMIA markkina-arvo on $ 38.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUMIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUMIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.54M USD.
Mikä oli LUMIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUMIA saavutti ATH-hinnaksi 2.59516770698109 USD.
Mikä oli LUMIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUMIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1949649620411284 USD.
Mikä on LUMIA-rahakkeen treidausvolyymi?
LUMIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.29K USD.
Nouseeko LUMIA tänä vuonna korkeammalle?
LUMIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUMIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Lumia (LUMIA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

