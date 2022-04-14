LumiShare (LUMI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LumiShare (LUMI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LumiShare (LUMI) -rahakkeen tiedot LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. Virallinen verkkosivusto: https://lumishare.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753 Osta LUMI-rahaketta nyt!

LumiShare (LUMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LumiShare (LUMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 7.90B $ 7.90B $ 7.90B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.97M $ 20.97M $ 20.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 Nykyinen hinta: $ 0.002637 $ 0.002637 $ 0.002637 Lue lisää LumiShare (LUMI) -rahakkeen hinnasta

LumiShare (LUMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LumiShare (LUMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LUMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUMI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LUMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUMI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LumiShare (LUMI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUMI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LUMI-rahakkeita MEXCistä nyt!

LumiShare (LUMI) -rahakkeen hintahistoria LUMI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LUMI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LUMI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LUMI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUMI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LUMI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!