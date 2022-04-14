Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Luigi Mangione (LUIGI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tiedot LUIGI is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://soluigi.com Valkoinen paperi: https://github.com/LUIGICTO286 Block Explorer: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump Osta LUIGI-rahaketta nyt!

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Kokonaistarjonta: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 Nykyinen hinta: $ 0.001851 $ 0.001851 $ 0.001851 Lue lisää Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen hinnasta

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LUIGI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUIGI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LUIGI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUIGI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUIGI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUIGI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LUIGI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen hintahistoria LUIGI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LUIGI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LUIGI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LUIGI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUIGI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LUIGI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!