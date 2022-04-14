Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikka

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Luigi Mangione (LUIGI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tiedot

LUIGI is a meme coin.

Virallinen verkkosivusto:
https://soluigi.com
Valkoinen paperi:
https://github.com/LUIGICTO286
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
Kokonaistarjonta:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.05412
$ 0.05412$ 0.05412
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000036414173553256
$ 0.000036414173553256$ 0.000036414173553256
Nykyinen hinta:
$ 0.001851
$ 0.001851$ 0.001851

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LUIGI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUIGI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LUIGI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUIGI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUIGI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUIGI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen hintahistoria

LUIGI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LUIGI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LUIGI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUIGI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.