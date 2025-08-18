Lisätietoja LUIGI-rahakkeesta

LUIGI-rahakkeen hintatiedot

LUIGI-rahakkeen valkoinen paperi

LUIGI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LUIGI-rahakkeen tokenomiikka

LUIGI-rahakkeen hintaennuste

LUIGI-rahakkeen historia

LUIGI-osto-opas

LUIGI/fiat-valuuttamuunnin

LUIGI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Luigi Mangione-logo

Luigi Mangione – hinta (LUIGI)

1LUIGI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001684
$0.001684$0.001684
-0.41%1D
USD
Reaaliaikainen Luigi Mangione (LUIGI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:12:53 (UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001614
$ 0.001614$ 0.001614
24 h:n matalin
$ 0.001876
$ 0.001876$ 0.001876
24 h:n korkein

$ 0.001614
$ 0.001614$ 0.001614

$ 0.001876
$ 0.001876$ 0.001876

$ 0.05507406330902778
$ 0.05507406330902778$ 0.05507406330902778

$ 0.000036414173553256
$ 0.000036414173553256$ 0.000036414173553256

-0.60%

-0.41%

-11.90%

-11.90%

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001674. Viimeisen 24 tunnin aikana LUIGI on vaihdellut alimmillaan $ 0.001614 ja korkeimmillaan $ 0.001876 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUIGI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05507406330902778, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000036414173553256.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUIGI on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.41% 24 tunnin aikana ja -11.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1887

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

999.95M
999.95M 999.95M

999,955,159
999,955,159 999,955,159

999,948,924
999,948,924 999,948,924

99.99%

SOL

Luigi Mangione-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.67M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.77K. LUIGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999948924. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.67M.

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Luigi Mangione-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000693-0.41%
30 päivää$ +0.000209+14.26%
60 päivää$ +0.000311+22.81%
90 päivää$ -0.000272-13.98%
Luigi Mangione-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LUIGI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000693 (-0.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Luigi Mangione 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000209 (+14.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Luigi Mangione-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUIGI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000311 (+22.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Luigi Mangione-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000272 (-13.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Luigi Mangione (LUIGI)?

Tarkista Luigi Mangione-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Luigi Mangione (LUIGI)

LUIGI is a meme coin.

Luigi Mangione on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Luigi Mangione-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LUIGI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Luigi Mangione-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Luigi Mangione-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Luigi Mangione-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Luigi Mangione (LUIGI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Luigi Mangione (LUIGI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Luigi Mangione-rahakkeelle.

Tarkista Luigi Mangione-rahakkeen hintaennuste nyt!

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikka

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUIGI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Luigi Mangione (LUIGI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Luigi Mangione:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Luigi Mangione MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LUIGI paikallisiin valuuttoihin

1 Luigi Mangione(LUIGI) - VND
44.05131
1 Luigi Mangione(LUIGI) - AUD
A$0.0025947
1 Luigi Mangione(LUIGI) - GBP
0.00123876
1 Luigi Mangione(LUIGI) - EUR
0.00143964
1 Luigi Mangione(LUIGI) - USD
$0.001674
1 Luigi Mangione(LUIGI) - MYR
RM0.00706428
1 Luigi Mangione(LUIGI) - TRY
0.06850008
1 Luigi Mangione(LUIGI) - JPY
¥0.247752
1 Luigi Mangione(LUIGI) - ARS
ARS$2.19684042
1 Luigi Mangione(LUIGI) - RUB
0.13485744
1 Luigi Mangione(LUIGI) - INR
0.14617368
1 Luigi Mangione(LUIGI) - IDR
Rp27.44261856
1 Luigi Mangione(LUIGI) - KRW
2.3412564
1 Luigi Mangione(LUIGI) - PHP
0.09573606
1 Luigi Mangione(LUIGI) - EGP
￡E.0.08115552
1 Luigi Mangione(LUIGI) - BRL
R$0.00917352
1 Luigi Mangione(LUIGI) - CAD
C$0.00231012
1 Luigi Mangione(LUIGI) - BDT
0.20359188
1 Luigi Mangione(LUIGI) - NGN
2.57141466
1 Luigi Mangione(LUIGI) - COP
$6.7499865
1 Luigi Mangione(LUIGI) - ZAR
R.0.02969676
1 Luigi Mangione(LUIGI) - UAH
0.06893532
1 Luigi Mangione(LUIGI) - VES
Bs0.229338
1 Luigi Mangione(LUIGI) - CLP
$1.62378
1 Luigi Mangione(LUIGI) - PKR
Rs0.47193408
1 Luigi Mangione(LUIGI) - KZT
0.89950716
1 Luigi Mangione(LUIGI) - THB
฿0.05468958
1 Luigi Mangione(LUIGI) - TWD
NT$0.051057
1 Luigi Mangione(LUIGI) - AED
د.إ0.00614358
1 Luigi Mangione(LUIGI) - CHF
Fr0.0013392
1 Luigi Mangione(LUIGI) - HKD
HK$0.01307394
1 Luigi Mangione(LUIGI) - AMD
֏0.6406398
1 Luigi Mangione(LUIGI) - MAD
.د.م0.01508274
1 Luigi Mangione(LUIGI) - MXN
$0.03140424
1 Luigi Mangione(LUIGI) - SAR
ريال0.0062775
1 Luigi Mangione(LUIGI) - PLN
0.00612684
1 Luigi Mangione(LUIGI) - RON
лв0.0072819
1 Luigi Mangione(LUIGI) - SEK
kr0.01608714
1 Luigi Mangione(LUIGI) - BGN
лв0.00281232
1 Luigi Mangione(LUIGI) - HUF
Ft0.57190536
1 Luigi Mangione(LUIGI) - CZK
0.03543858
1 Luigi Mangione(LUIGI) - KWD
د.ك0.00051057
1 Luigi Mangione(LUIGI) - ILS
0.00570834
1 Luigi Mangione(LUIGI) - AOA
Kz1.53437166
1 Luigi Mangione(LUIGI) - BHD
.د.ب0.000631098
1 Luigi Mangione(LUIGI) - BMD
$0.001674
1 Luigi Mangione(LUIGI) - DKK
kr0.01074708
1 Luigi Mangione(LUIGI) - HNL
L0.04400946
1 Luigi Mangione(LUIGI) - MUR
0.07655202
1 Luigi Mangione(LUIGI) - NAD
$0.02957958
1 Luigi Mangione(LUIGI) - NOK
kr0.01704132
1 Luigi Mangione(LUIGI) - NZD
$0.00286254
1 Luigi Mangione(LUIGI) - PAB
B/.0.001674
1 Luigi Mangione(LUIGI) - PGK
K0.00693036
1 Luigi Mangione(LUIGI) - QAR
ر.ق0.00609336
1 Luigi Mangione(LUIGI) - RSD
дин.0.16892334

Luigi Mangione-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Luigi Mangione toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Luigi Mangione-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Luigi Mangione”

Paljonko Luigi Mangione (LUIGI) on arvoltaan tänään?
LUIGI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001674 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUIGI-USD-parin nykyinen hinta?
LUIGI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001674. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Luigi Mangione-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUIGI markkina-arvo on $ 1.67M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUIGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUIGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli LUIGI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUIGI saavutti ATH-hinnaksi 0.05507406330902778 USD.
Mikä oli LUIGI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUIGI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000036414173553256 USD.
Mikä on LUIGI-rahakkeen treidausvolyymi?
LUIGI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.77K USD.
Nouseeko LUIGI tänä vuonna korkeammalle?
LUIGI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUIGI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:12:53 (UTC+8)

Luigi Mangione (LUIGI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LUIGI-USD-laskin

Summa

LUIGI
LUIGI
USD
USD

1 LUIGI = 0.001674 USD

Treidaa LUIGI-rahaketta

LUIGIUSDT
$0.001684
$0.001684$0.001684
-0.47%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu