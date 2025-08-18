Lisätietoja LUCYAI-rahakkeesta

1LUCYAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000093
$0.000093$0.000093
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -hintakaavio
2025-08-22 01:12:45 (UTC+8)

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000091
$ 0.000091$ 0.000091
24 h:n matalin
$ 0.0000941
$ 0.0000941$ 0.0000941
24 h:n korkein

$ 0.000091
$ 0.000091$ 0.000091

$ 0.0000941
$ 0.0000941$ 0.0000941

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+43.07%

+43.07%

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000093. Viimeisen 24 tunnin aikana LUCYAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000091 ja korkeimmillaan $ 0.0000941 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUCYAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +43.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 9.57
$ 9.57$ 9.57

$ 93.00K
$ 93.00K$ 93.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZETA

Pitch Lucy Ai-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.57. LUCYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 93.00K.

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pitch Lucy Ai-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0000504-35.15%
60 päivää$ -0.000113-54.86%
90 päivää$ -0.000407-81.40%
Pitch Lucy Ai-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LUCYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pitch Lucy Ai 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000504 (-35.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pitch Lucy Ai-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUCYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000113 (-54.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pitch Lucy Ai-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000407 (-81.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pitch Lucy Ai (LUCYAI)?

Tarkista Pitch Lucy Ai-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pitch Lucy Ai (LUCYAI)

Pitch Lucy AI is a gaming platform built around adversarial AI agents.

Pitch Lucy Ai on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pitch Lucy Ai-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LUCYAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pitch Lucy Ai-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pitch Lucy Ai-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pitch Lucy Ai-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pitch Lucy Ai (LUCYAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pitch Lucy Ai-rahakkeelle.

Tarkista Pitch Lucy Ai-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen tokenomiikka

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUCYAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pitch Lucy Ai:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pitch Lucy Ai MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LUCYAI paikallisiin valuuttoihin

1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - VND
2.447295
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - AUD
A$0.00014415
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - GBP
0.00006882
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - EUR
0.00007998
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - USD
$0.000093
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - MYR
RM0.00039246
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - TRY
0.00380556
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - JPY
¥0.013764
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - ARS
ARS$0.12204669
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - RUB
0.00749208
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - INR
0.00812076
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - IDR
Rp1.52458992
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - KRW
0.1300698
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - PHP
0.00531867
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - EGP
￡E.0.00450864
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - BRL
R$0.00050964
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - CAD
C$0.00012834
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - BDT
0.01131066
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - NGN
0.14285637
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - COP
$0.37499925
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - ZAR
R.0.00164982
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - UAH
0.00382974
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - VES
Bs0.012741
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - CLP
$0.09021
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - PKR
Rs0.02621856
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - KZT
0.04997262
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - THB
฿0.00303831
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - TWD
NT$0.0028365
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - AED
د.إ0.00034131
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - CHF
Fr0.0000744
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - HKD
HK$0.00072633
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - AMD
֏0.0355911
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - MAD
.د.م0.00083793
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - MXN
$0.00174468
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - SAR
ريال0.00034875
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - PLN
0.00034038
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - RON
лв0.00040455
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - SEK
kr0.00089373
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - BGN
лв0.00015624
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - HUF
Ft0.03177252
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - CZK
0.00196881
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - KWD
د.ك0.000028365
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - ILS
0.00031713
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - AOA
Kz0.08524287
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - BHD
.د.ب0.000035061
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - BMD
$0.000093
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - DKK
kr0.00059706
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - HNL
L0.00244497
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - MUR
0.00425289
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - NAD
$0.00164331
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - NOK
kr0.00094674
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - NZD
$0.00015903
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - PAB
B/.0.000093
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - PGK
K0.00038502
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - QAR
ر.ق0.00033852
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI) - RSD
дин.0.00938463

Pitch Lucy Ai-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pitch Lucy Ai toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Pitch Lucy Ai-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pitch Lucy Ai”

Paljonko Pitch Lucy Ai (LUCYAI) on arvoltaan tänään?
LUCYAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000093 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUCYAI-USD-parin nykyinen hinta?
LUCYAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000093. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pitch Lucy Ai-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUCYAI markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUCYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUCYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli LUCYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUCYAI saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli LUCYAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUCYAI-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on LUCYAI-rahakkeen treidausvolyymi?
LUCYAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.57 USD.
Nouseeko LUCYAI tänä vuonna korkeammalle?
LUCYAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUCYAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:12:45 (UTC+8)

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

