Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000091
24 h:n matalin
$ 0.0000941
24 h:n korkein
$ 0.000091
$ 0.0000941
--
--
0.00%
+43.07%
Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000093. Viimeisen 24 tunnin aikana LUCYAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000091 ja korkeimmillaan $ 0.0000941 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUCYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LUCYAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +43.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen markkinatiedot
--
$ 9.57
$ 93.00K
--
1,000,000,000
ZETA
Pitch Lucy Ai-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.57. LUCYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 93.00K.
Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pitch Lucy Ai-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0000504
-35.15%
60 päivää
$ -0.000113
-54.86%
90 päivää
$ -0.000407
-81.40%
Pitch Lucy Ai-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LUCYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Pitch Lucy Ai 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000504 (-35.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Pitch Lucy Ai-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUCYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000113 (-54.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Pitch Lucy Ai-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000407 (-81.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pitch Lucy Ai (LUCYAI)?
Pitch Lucy AI is a gaming platform built around adversarial AI agents.
Pitch Lucy Ai-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Pitch Lucy Ai (LUCYAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pitch Lucy Ai-rahakkeelle.
Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUCYAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Pitch Lucy Ai (LUCYAI) -ostamisen perusteet
