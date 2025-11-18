Luckify (LUCK) -rahakkeen tokenomiikka

Luckify (LUCK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Luckify (LUCK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:39:55 (UTC+8)
Luckify (LUCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Luckify (LUCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 144.20M
$ 144.20M$ 144.20M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.4407
$ 0.4407$ 0.4407
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.12583650528574236
$ 0.12583650528574236$ 0.12583650528574236
Nykyinen hinta:
$ 0.1442
$ 0.1442$ 0.1442

Luckify (LUCK) -rahakkeen tiedot

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.luckify.bet
Valkoinen paperi:
https://www.luckify.bet/lightpaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5bc247A5fc7DC148b682787C58f6f764ce27581b

Luckify (LUCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Luckify (LUCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LUCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUCK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LUCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUCK-rahaketta ostetaan

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

