LandRocker (LRT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LandRocker (LRT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LandRocker (LRT) -rahakkeen tiedot LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Virallinen verkkosivusto: https://landrocker.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.landrocker.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Osta LRT-rahaketta nyt!

LandRocker (LRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LandRocker (LRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 203.83K $ 203.83K $ 203.83K Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 510.00K $ 510.00K $ 510.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Nykyinen hinta: $ 0.000051 $ 0.000051 $ 0.000051 Lue lisää LandRocker (LRT) -rahakkeen hinnasta

LandRocker (LRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LandRocker (LRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LRT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LRT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LandRocker (LRT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LRT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LRT-rahakkeita MEXCistä nyt!

LandRocker (LRT) -rahakkeen hintahistoria LRT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LRT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LRT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LRT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!