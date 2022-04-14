BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BLOCKLORDS (LRDS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen tiedot BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero. Virallinen verkkosivusto: https://lordchain.blocklords.com/ Valkoinen paperi: https://wiki.blocklords.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd0a6053f087e87a25dc60701ba6e663b1a548e85 Osta LRDS-rahaketta nyt!

BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 41.27M $ 41.27M $ 41.27M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.69M $ 13.69M $ 13.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.4843 $ 2.4843 $ 2.4843 Kaikkien aikojen alin: $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 Nykyinen hinta: $ 0.1369 $ 0.1369 $ 0.1369 Lue lisää BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen hinnasta

BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LRDS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LRDS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LRDS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LRDS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LRDS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LRDS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LRDS-rahakkeita MEXCistä nyt!

BLOCKLORDS (LRDS) -rahakkeen hintahistoria LRDS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LRDS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LRDS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LRDS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LRDS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LRDS-rahakkeen hintaennuste nyt!

