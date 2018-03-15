Loom Network (LOOM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Loom Network (LOOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Loom Network (LOOM) -rahakkeen tiedot Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://loomx.io/ Valkoinen paperi: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D Osta LOOM-rahaketta nyt!

Loom Network (LOOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Loom Network (LOOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Kokonaistarjonta: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 Nykyinen hinta: $ 0.001523 $ 0.001523 $ 0.001523 Lue lisää Loom Network (LOOM) -rahakkeen hinnasta

Loom Network (LOOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Loom Network (LOOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LOOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOOM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LOOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LOOM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Loom Network (LOOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LOOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LOOM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Loom Network (LOOM) -rahakkeen hintahistoria LOOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LOOM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LOOM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LOOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LOOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LOOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

