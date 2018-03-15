Mikä on Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Loom Network (LOOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Loom Network (LOOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Loom Network-rahakkeelle.

Loom Network (LOOM) -rahakkeen tokenomiikka

Loom Network (LOOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Loom Network (LOOM) -ostamisen perusteet

Loom Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Loom Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Loom Network” Paljonko Loom Network (LOOM) on arvoltaan tänään? LOOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00145 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on LOOM-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00145 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo LOOM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Loom Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen LOOM markkina-arvo on $ 1.80M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on LOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? LOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.24B USD . Mikä oli LOOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? LOOM saavutti ATH-hinnaksi 0.7744539976119995 USD . Mikä oli LOOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? LOOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001325802388816845 USD . Mikä on LOOM-rahakkeen treidausvolyymi? LOOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.18K USD . Nouseeko LOOM tänä vuonna korkeammalle? LOOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOOM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

