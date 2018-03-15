Lisätietoja LOOM-rahakkeesta

Loom Network-logo

Loom Network – hinta (LOOM)

1LOOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001451
$0.001451$0.001451
+0.13%1D
USD
Reaaliaikainen Loom Network (LOOM) -hintakaavio
2025-08-22

Loom Network (LOOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001351
$ 0.001351$ 0.001351
24 h:n matalin
$ 0.001548
$ 0.001548$ 0.001548
24 h:n korkein

$ 0.001351
$ 0.001351$ 0.001351

$ 0.001548
$ 0.001548$ 0.001548

$ 0.7744539976119995
$ 0.7744539976119995$ 0.7744539976119995

$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845$ 0.001325802388816845

-0.07%

+0.13%

-11.32%

-11.32%

Loom Network (LOOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00145. Viimeisen 24 tunnin aikana LOOM on vaihdellut alimmillaan $ 0.001351 ja korkeimmillaan $ 0.001548 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7744539976119995, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001325802388816845.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LOOM on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -11.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Loom Network (LOOM) -rahakkeen markkinatiedot

No.1900

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 59.18K
$ 59.18K$ 59.18K

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

1.24B
1.24B 1.24B

--
----

1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000

2018-03-15

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

ETH

Loom Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.18K. LOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.24B ja sen kokonaistarjonta on 1300000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.88M.

Loom Network (LOOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Loom Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000188+0.13%
30 päivää$ -0.000441-23.33%
60 päivää$ -0.000085-5.54%
90 päivää$ -0.001358-48.37%
Loom Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LOOM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000188 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Loom Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000441 (-23.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Loom Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LOOM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000085 (-5.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Loom Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001358 (-48.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Loom Network (LOOM)?

Tarkista Loom Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Loom Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LOOM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Loom Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Loom Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Loom Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Loom Network (LOOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Loom Network (LOOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Loom Network-rahakkeelle.

Tarkista Loom Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Loom Network (LOOM) -rahakkeen tokenomiikka

Loom Network (LOOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Loom Network (LOOM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Loom Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Loom Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LOOM paikallisiin valuuttoihin

Loom Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Loom Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Loom Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Loom Network”

Paljonko Loom Network (LOOM) on arvoltaan tänään?
LOOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00145 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LOOM-USD-parin nykyinen hinta?
LOOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00145. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Loom Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LOOM markkina-arvo on $ 1.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.24B USD.
Mikä oli LOOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LOOM saavutti ATH-hinnaksi 0.7744539976119995 USD.
Mikä oli LOOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LOOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001325802388816845 USD.
Mikä on LOOM-rahakkeen treidausvolyymi?
LOOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.18K USD.
Nouseeko LOOM tänä vuonna korkeammalle?
LOOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

