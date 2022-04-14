LooksRare (LOOKS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LooksRare (LOOKS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LooksRare (LOOKS) -rahakkeen tiedot LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. Virallinen verkkosivusto: https://looksrare.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E Osta LOOKS-rahaketta nyt!

LooksRare (LOOKS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LooksRare (LOOKS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.092 $ 7.092 $ 7.092 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 Nykyinen hinta: $ 0.015994 $ 0.015994 $ 0.015994 Lue lisää LooksRare (LOOKS) -rahakkeen hinnasta

LooksRare (LOOKS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LooksRare (LOOKS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LOOKS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOOKS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LOOKS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOOKS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LOOKS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LooksRare (LOOKS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LOOKS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LOOKS-rahakkeita MEXCistä nyt!

LooksRare (LOOKS) -rahakkeen hintahistoria LOOKS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LOOKS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LOOKS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LOOKS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LOOKS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LOOKS-rahakkeen hintaennuste nyt!

