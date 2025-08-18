Lisätietoja LOE-rahakkeesta

Legends of Elysium-logo

Legends of Elysium – hinta (LOE)

1LOE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00248
$0.00248$0.00248
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Legends of Elysium (LOE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:11:40 (UTC+8)

Legends of Elysium (LOE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00226
$ 0.00226$ 0.00226
24 h:n matalin
$ 0.00318
$ 0.00318$ 0.00318
24 h:n korkein

$ 0.00226
$ 0.00226$ 0.00226

$ 0.00318
$ 0.00318$ 0.00318

$ 9.151237065924299
$ 9.151237065924299$ 9.151237065924299

$ 0.002502093505645692
$ 0.002502093505645692$ 0.002502093505645692

+2.47%

-0.80%

-17.89%

-17.89%

Legends of Elysium (LOE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00248. Viimeisen 24 tunnin aikana LOE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00226 ja korkeimmillaan $ 0.00318 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.151237065924299, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002502093505645692.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LOE on muuttunut +2.47% viimeisen tunnin aikana, -0.80% 24 tunnin aikana ja -17.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Legends of Elysium (LOE) -rahakkeen markkinatiedot

No.3075

$ 34.13K
$ 34.13K$ 34.13K

$ 66.03K
$ 66.03K$ 66.03K

$ 496.00K
$ 496.00K$ 496.00K

13.76M
13.76M 13.76M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

6.88%

MATIC

Legends of Elysium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.03K. LOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.76M ja sen kokonaistarjonta on 200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 496.00K.

Legends of Elysium (LOE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Legends of Elysium-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00002-0.80%
30 päivää$ -0.00059-19.22%
60 päivää$ -0.0005-16.78%
90 päivää$ -0.00254-50.60%
Legends of Elysium-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LOE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002 (-0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Legends of Elysium 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00059 (-19.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Legends of Elysium-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LOE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005 (-16.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Legends of Elysium-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00254 (-50.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Legends of Elysium (LOE)?

Tarkista Legends of Elysium-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Legends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Legends of Elysium on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Legends of Elysium-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LOE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Legends of Elysium-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Legends of Elysium-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Legends of Elysium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Legends of Elysium (LOE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Legends of Elysium (LOE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Legends of Elysium-rahakkeelle.

Tarkista Legends of Elysium-rahakkeen hintaennuste nyt!

Legends of Elysium (LOE) -rahakkeen tokenomiikka

Legends of Elysium (LOE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Legends of Elysium (LOE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Legends of Elysium:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Legends of Elysium MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LOE paikallisiin valuuttoihin

1 Legends of Elysium(LOE) - VND
65.2612
1 Legends of Elysium(LOE) - AUD
A$0.003844
1 Legends of Elysium(LOE) - GBP
0.0018352
1 Legends of Elysium(LOE) - EUR
0.0021328
1 Legends of Elysium(LOE) - USD
$0.00248
1 Legends of Elysium(LOE) - MYR
RM0.0104656
1 Legends of Elysium(LOE) - TRY
0.1014816
1 Legends of Elysium(LOE) - JPY
¥0.36704
1 Legends of Elysium(LOE) - ARS
ARS$3.2545784
1 Legends of Elysium(LOE) - RUB
0.1997888
1 Legends of Elysium(LOE) - INR
0.2165536
1 Legends of Elysium(LOE) - IDR
Rp40.6557312
1 Legends of Elysium(LOE) - KRW
3.468528
1 Legends of Elysium(LOE) - PHP
0.1418312
1 Legends of Elysium(LOE) - EGP
￡E.0.1202304
1 Legends of Elysium(LOE) - BRL
R$0.0135904
1 Legends of Elysium(LOE) - CAD
C$0.0034224
1 Legends of Elysium(LOE) - BDT
0.3016176
1 Legends of Elysium(LOE) - NGN
3.8095032
1 Legends of Elysium(LOE) - COP
$9.99998
1 Legends of Elysium(LOE) - ZAR
R.0.0439952
1 Legends of Elysium(LOE) - UAH
0.1021264
1 Legends of Elysium(LOE) - VES
Bs0.33976
1 Legends of Elysium(LOE) - CLP
$2.4056
1 Legends of Elysium(LOE) - PKR
Rs0.6991616
1 Legends of Elysium(LOE) - KZT
1.3326032
1 Legends of Elysium(LOE) - THB
฿0.0810216
1 Legends of Elysium(LOE) - TWD
NT$0.07564
1 Legends of Elysium(LOE) - AED
د.إ0.0091016
1 Legends of Elysium(LOE) - CHF
Fr0.001984
1 Legends of Elysium(LOE) - HKD
HK$0.0193688
1 Legends of Elysium(LOE) - AMD
֏0.949096
1 Legends of Elysium(LOE) - MAD
.د.م0.0223448
1 Legends of Elysium(LOE) - MXN
$0.0465248
1 Legends of Elysium(LOE) - SAR
ريال0.0093
1 Legends of Elysium(LOE) - PLN
0.0090768
1 Legends of Elysium(LOE) - RON
лв0.010788
1 Legends of Elysium(LOE) - SEK
kr0.0238328
1 Legends of Elysium(LOE) - BGN
лв0.0041664
1 Legends of Elysium(LOE) - HUF
Ft0.8472672
1 Legends of Elysium(LOE) - CZK
0.0525016
1 Legends of Elysium(LOE) - KWD
د.ك0.0007564
1 Legends of Elysium(LOE) - ILS
0.0084568
1 Legends of Elysium(LOE) - AOA
Kz2.2731432
1 Legends of Elysium(LOE) - BHD
.د.ب0.00093496
1 Legends of Elysium(LOE) - BMD
$0.00248
1 Legends of Elysium(LOE) - DKK
kr0.0159216
1 Legends of Elysium(LOE) - HNL
L0.0651992
1 Legends of Elysium(LOE) - MUR
0.1134104
1 Legends of Elysium(LOE) - NAD
$0.0438216
1 Legends of Elysium(LOE) - NOK
kr0.0252464
1 Legends of Elysium(LOE) - NZD
$0.0042408
1 Legends of Elysium(LOE) - PAB
B/.0.00248
1 Legends of Elysium(LOE) - PGK
K0.0102672
1 Legends of Elysium(LOE) - QAR
ر.ق0.0090272
1 Legends of Elysium(LOE) - RSD
дин.0.2502568

Legends of Elysium-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Legends of Elysium toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Legends of Elysium-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Legends of Elysium”

Paljonko Legends of Elysium (LOE) on arvoltaan tänään?
LOE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00248 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LOE-USD-parin nykyinen hinta?
LOE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00248. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Legends of Elysium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LOE markkina-arvo on $ 34.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.76M USD.
Mikä oli LOE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LOE saavutti ATH-hinnaksi 9.151237065924299 USD.
Mikä oli LOE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LOE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002502093505645692 USD.
Mikä on LOE-rahakkeen treidausvolyymi?
LOE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.03K USD.
Nouseeko LOE tänä vuonna korkeammalle?
LOE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Legends of Elysium (LOE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

