LinqAI (LNQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LinqAI (LNQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

LinqAI (LNQ) -rahakkeen tiedot LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. Virallinen verkkosivusto: https://www.linqai.com Valkoinen paperi: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Osta LNQ-rahaketta nyt!

LinqAI (LNQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LinqAI (LNQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Kokonaistarjonta: $ 896.69M $ 896.69M $ 896.69M Kierrossa oleva tarjonta: $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 38.95M $ 38.95M $ 38.95M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 Nykyinen hinta: $ 0.03895 $ 0.03895 $ 0.03895 Lue lisää LinqAI (LNQ) -rahakkeen hinnasta

LinqAI (LNQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LinqAI (LNQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LNQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LNQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LNQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LNQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LNQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LinqAI (LNQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LNQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LNQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

LinqAI (LNQ) -rahakkeen hintahistoria LNQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LNQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LNQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LNQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LNQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LNQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

