LandX Finance (LNDX) -rahakkeen tiedot LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. Virallinen verkkosivusto: https://landx.fi/ Valkoinen paperi: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 Osta LNDX-rahaketta nyt!

LandX Finance (LNDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LandX Finance (LNDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kokonaistarjonta: $ 68.96M $ 68.96M $ 68.96M Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 Nykyinen hinta: $ 0.0712 $ 0.0712 $ 0.0712 Lue lisää LandX Finance (LNDX) -rahakkeen hinnasta

LandX Finance (LNDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LandX Finance (LNDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LNDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LNDX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LNDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LNDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

LandX Finance (LNDX) -rahakkeen hintahistoria LNDX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LNDX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LNDX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LNDX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LNDX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LNDX-rahakkeen hintaennuste nyt!

