LandX Finance-logo

LandX Finance – hinta (LNDX)

1LNDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0695
$0.0695
+2.20%1D
USD
Reaaliaikainen LandX Finance (LNDX) -hintakaavio
LandX Finance (LNDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06
$ 0.06
24 h:n matalin
$ 0.0845
$ 0.0845
24 h:n korkein

$ 0.06
$ 0.06

$ 0.0845
$ 0.0845

$ 3.575063582944541
$ 3.575063582944541

$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152

+1.90%

+2.20%

-11.92%

-11.92%

LandX Finance (LNDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0695. Viimeisen 24 tunnin aikana LNDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.06 ja korkeimmillaan $ 0.0845 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LNDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.575063582944541, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05116158055352152.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LNDX on muuttunut +1.90% viimeisen tunnin aikana, +2.20% 24 tunnin aikana ja -11.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LandX Finance (LNDX) -rahakkeen markkinatiedot

No.2053

$ 977.19K
$ 977.19K

$ 56.38K
$ 56.38K

$ 5.56M
$ 5.56M

14.06M
14.06M

80,000,000
80,000,000

68,961,752.390363
68,961,752.390363

17.57%

ETH

LandX Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 977.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.38K. LNDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.06M ja sen kokonaistarjonta on 68961752.390363. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.56M.

LandX Finance (LNDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän LandX Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001496+2.20%
30 päivää$ +0.0106+17.99%
60 päivää$ -0.0553-44.32%
90 päivää$ -0.092-56.97%
LandX Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LNDX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001496 (+2.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

LandX Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0106 (+17.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

LandX Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LNDX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0553 (-44.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

LandX Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.092 (-56.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle LandX Finance (LNDX)?

Tarkista LandX Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on LandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

LandX Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja LandX Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LNDX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue LandX Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään LandX Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

LandX Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LandX Finance (LNDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LandX Finance (LNDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LandX Finance-rahakkeelle.

Tarkista LandX Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

LandX Finance (LNDX) -rahakkeen tokenomiikka

LandX Finance (LNDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LNDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

LandX Finance (LNDX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa LandX Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa LandX Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LNDX paikallisiin valuuttoihin

1 LandX Finance(LNDX) - VND
1,828.8925
1 LandX Finance(LNDX) - AUD
A$0.107725
1 LandX Finance(LNDX) - GBP
0.05143
1 LandX Finance(LNDX) - EUR
0.05977
1 LandX Finance(LNDX) - USD
$0.0695
1 LandX Finance(LNDX) - MYR
RM0.29329
1 LandX Finance(LNDX) - TRY
2.84394
1 LandX Finance(LNDX) - JPY
¥10.286
1 LandX Finance(LNDX) - ARS
ARS$91.206935
1 LandX Finance(LNDX) - RUB
5.59892
1 LandX Finance(LNDX) - INR
6.06874
1 LandX Finance(LNDX) - IDR
Rp1,139.34408
1 LandX Finance(LNDX) - KRW
97.2027
1 LandX Finance(LNDX) - PHP
3.974705
1 LandX Finance(LNDX) - EGP
￡E.3.36936
1 LandX Finance(LNDX) - BRL
R$0.38086
1 LandX Finance(LNDX) - CAD
C$0.09591
1 LandX Finance(LNDX) - BDT
8.45259
1 LandX Finance(LNDX) - NGN
106.758255
1 LandX Finance(LNDX) - COP
$280.241375
1 LandX Finance(LNDX) - ZAR
R.1.23293
1 LandX Finance(LNDX) - UAH
2.86201
1 LandX Finance(LNDX) - VES
Bs9.5215
1 LandX Finance(LNDX) - CLP
$67.415
1 LandX Finance(LNDX) - PKR
Rs19.59344
1 LandX Finance(LNDX) - KZT
37.34513
1 LandX Finance(LNDX) - THB
฿2.270565
1 LandX Finance(LNDX) - TWD
NT$2.11975
1 LandX Finance(LNDX) - AED
د.إ0.255065
1 LandX Finance(LNDX) - CHF
Fr0.0556
1 LandX Finance(LNDX) - HKD
HK$0.542795
1 LandX Finance(LNDX) - AMD
֏26.59765
1 LandX Finance(LNDX) - MAD
.د.م0.626195
1 LandX Finance(LNDX) - MXN
$1.30382
1 LandX Finance(LNDX) - SAR
ريال0.260625
1 LandX Finance(LNDX) - PLN
0.25437
1 LandX Finance(LNDX) - RON
лв0.302325
1 LandX Finance(LNDX) - SEK
kr0.667895
1 LandX Finance(LNDX) - BGN
лв0.11676
1 LandX Finance(LNDX) - HUF
Ft23.74398
1 LandX Finance(LNDX) - CZK
1.471315
1 LandX Finance(LNDX) - KWD
د.ك0.0211975
1 LandX Finance(LNDX) - ILS
0.236995
1 LandX Finance(LNDX) - AOA
Kz63.703005
1 LandX Finance(LNDX) - BHD
.د.ب0.0262015
1 LandX Finance(LNDX) - BMD
$0.0695
1 LandX Finance(LNDX) - DKK
kr0.44619
1 LandX Finance(LNDX) - HNL
L1.827155
1 LandX Finance(LNDX) - MUR
3.178235
1 LandX Finance(LNDX) - NAD
$1.228065
1 LandX Finance(LNDX) - NOK
kr0.70751
1 LandX Finance(LNDX) - NZD
$0.118845
1 LandX Finance(LNDX) - PAB
B/.0.0695
1 LandX Finance(LNDX) - PGK
K0.28773
1 LandX Finance(LNDX) - QAR
ر.ق0.25298
1 LandX Finance(LNDX) - RSD
дин.7.013245

LandX Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton LandX Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen LandX Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LandX Finance”

Paljonko LandX Finance (LNDX) on arvoltaan tänään?
LNDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0695 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LNDX-USD-parin nykyinen hinta?
LNDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0695. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LandX Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LNDX markkina-arvo on $ 977.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LNDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LNDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.06M USD.
Mikä oli LNDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LNDX saavutti ATH-hinnaksi 3.575063582944541 USD.
Mikä oli LNDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LNDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05116158055352152 USD.
Mikä on LNDX-rahakkeen treidausvolyymi?
LNDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.38K USD.
Nouseeko LNDX tänä vuonna korkeammalle?
LNDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LNDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
LandX Finance (LNDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

$0.0695
$0.0695
