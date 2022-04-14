LIMITUS (LMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LIMITUS (LMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LIMITUS (LMT) -rahakkeen tiedot LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more. Virallinen verkkosivusto: https://www.limitus.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump Osta LMT-rahaketta nyt!

LIMITUS (LMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LIMITUS (LMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Kokonaistarjonta: $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M Kierrossa oleva tarjonta: $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.31M $ 9.31M $ 9.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2591 $ 0.2591 $ 0.2591 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 Nykyinen hinta: $ 0.009309 $ 0.009309 $ 0.009309 Lue lisää LIMITUS (LMT) -rahakkeen hinnasta

LIMITUS (LMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LIMITUS (LMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LMT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LIMITUS (LMT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LMT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LMT-rahakkeita MEXCistä nyt!

LIMITUS (LMT) -rahakkeen hintahistoria LMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

