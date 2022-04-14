LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen tiedot Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. Virallinen verkkosivusto: https://www.liyeplimal.net/ Valkoinen paperi: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f Osta LMCSWAP-rahaketta nyt!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Kokonaistarjonta: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 Nykyinen hinta: $ 0.001792 $ 0.001792 $ 0.001792 Lue lisää LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen hinnasta

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LMCSWAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LMCSWAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LMCSWAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LMCSWAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LMCSWAP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LMCSWAP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LMCSWAP-rahakkeita MEXCistä nyt!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) -rahakkeen hintahistoria LMCSWAP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LMCSWAP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LMCSWAP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LMCSWAP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LMCSWAP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LMCSWAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

