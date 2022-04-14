Large Language Model (LLM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Large Language Model (LLM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Large Language Model (LLM) -rahakkeen tiedot $LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes. Block Explorer: https://solscan.io/token/98mb39tPFKQJ4Bif8iVg9mYb9wsfPZgpgN1sxoVTpump Osta LLM-rahaketta nyt!

Large Language Model (LLM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Large Language Model (LLM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.148 $ 0.148 $ 0.148 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00083992100116347 $ 0.00083992100116347 $ 0.00083992100116347 Nykyinen hinta: $ 0.0015184 $ 0.0015184 $ 0.0015184 Lue lisää Large Language Model (LLM) -rahakkeen hinnasta

Large Language Model (LLM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Large Language Model (LLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LLM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LLM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LLM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LLM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LLM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Large Language Model (LLM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LLM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LLM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Large Language Model (LLM) -rahakkeen hintahistoria LLM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LLM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LLM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LLM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LLM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LLM-rahakkeen hintaennuste nyt!

