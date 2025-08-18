Lisätietoja LLM-rahakkeesta

LLM-rahakkeen hintatiedot

LLM-rahakkeen tokenomiikka

LLM-rahakkeen hintaennuste

LLM-rahakkeen historia

LLM-osto-opas

LLM/fiat-valuuttamuunnin

LLM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Large Language Model-logo

Large Language Model – hinta (LLM)

1LLM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001145
$0.001145$0.001145
-0.45%1D
USD
Reaaliaikainen Large Language Model (LLM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:26:04 (UTC+8)

Large Language Model (LLM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0011183
$ 0.0011183$ 0.0011183
24 h:n matalin
$ 0.0012977
$ 0.0012977$ 0.0012977
24 h:n korkein

$ 0.0011183
$ 0.0011183$ 0.0011183

$ 0.0012977
$ 0.0012977$ 0.0012977

$ 0.1446668034210282
$ 0.1446668034210282$ 0.1446668034210282

$ 0.00083992100116347
$ 0.00083992100116347$ 0.00083992100116347

-0.17%

-0.44%

-9.84%

-9.84%

Large Language Model (LLM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0011438. Viimeisen 24 tunnin aikana LLM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0011183 ja korkeimmillaan $ 0.0012977 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1446668034210282, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00083992100116347.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LLM on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -9.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Large Language Model (LLM) -rahakkeen markkinatiedot

No.2032

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 58.77K
$ 58.77K$ 58.77K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,360
999,997,360 999,997,360

SOL

Large Language Model-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.77K. LLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999997360. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.14M.

Large Language Model (LLM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Large Language Model-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000005176-0.44%
30 päivää$ -0.0003059-21.11%
60 päivää$ -0.0001656-12.65%
90 päivää$ -0.0010025-46.71%
Large Language Model-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LLM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000005176 (-0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Large Language Model 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0003059 (-21.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Large Language Model-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LLM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001656 (-12.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Large Language Model-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0010025 (-46.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Large Language Model (LLM)?

Tarkista Large Language Model-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Large Language Model (LLM)

$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.

Large Language Model on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Large Language Model-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LLM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Large Language Model-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Large Language Model-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Large Language Model-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Large Language Model (LLM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Large Language Model (LLM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Large Language Model-rahakkeelle.

Tarkista Large Language Model-rahakkeen hintaennuste nyt!

Large Language Model (LLM) -rahakkeen tokenomiikka

Large Language Model (LLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LLM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Large Language Model (LLM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Large Language Model:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Large Language Model MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LLM paikallisiin valuuttoihin

1 Large Language Model(LLM) - VND
30.099097
1 Large Language Model(LLM) - AUD
A$0.00177289
1 Large Language Model(LLM) - GBP
0.000846412
1 Large Language Model(LLM) - EUR
0.000983668
1 Large Language Model(LLM) - USD
$0.0011438
1 Large Language Model(LLM) - MYR
RM0.004826836
1 Large Language Model(LLM) - TRY
0.046907238
1 Large Language Model(LLM) - JPY
¥0.1692824
1 Large Language Model(LLM) - ARS
ARS$1.503021828
1 Large Language Model(LLM) - RUB
0.092144528
1 Large Language Model(LLM) - INR
0.099842302
1 Large Language Model(LLM) - IDR
Rp18.750816672
1 Large Language Model(LLM) - KRW
1.59971868
1 Large Language Model(LLM) - PHP
0.065413922
1 Large Language Model(LLM) - EGP
￡E.0.055451424
1 Large Language Model(LLM) - BRL
R$0.006256586
1 Large Language Model(LLM) - CAD
C$0.001589882
1 Large Language Model(LLM) - BDT
0.139108956
1 Large Language Model(LLM) - NGN
1.759690548
1 Large Language Model(LLM) - COP
$4.61208755
1 Large Language Model(LLM) - ZAR
R.0.020233822
1 Large Language Model(LLM) - UAH
0.047101684
1 Large Language Model(LLM) - VES
Bs0.1567006
1 Large Language Model(LLM) - CLP
$1.109486
1 Large Language Model(LLM) - PKR
Rs0.323649648
1 Large Language Model(LLM) - KZT
0.614609492
1 Large Language Model(LLM) - THB
฿0.037310756
1 Large Language Model(LLM) - TWD
NT$0.034920214
1 Large Language Model(LLM) - AED
د.إ0.004197746
1 Large Language Model(LLM) - CHF
Fr0.00091504
1 Large Language Model(LLM) - HKD
HK$0.008933078
1 Large Language Model(LLM) - AMD
֏0.438567234
1 Large Language Model(LLM) - MAD
.د.م0.010305638
1 Large Language Model(LLM) - MXN
$0.02144625
1 Large Language Model(LLM) - SAR
ريال0.00428925
1 Large Language Model(LLM) - PLN
0.004186308
1 Large Language Model(LLM) - RON
лв0.00497553
1 Large Language Model(LLM) - SEK
kr0.011003356
1 Large Language Model(LLM) - BGN
лв0.001921584
1 Large Language Model(LLM) - HUF
Ft0.390504758
1 Large Language Model(LLM) - CZK
0.024202808
1 Large Language Model(LLM) - KWD
د.ك0.000348859
1 Large Language Model(LLM) - ILS
0.00388892
1 Large Language Model(LLM) - AOA
Kz1.046474058
1 Large Language Model(LLM) - BHD
.د.ب0.0004312126
1 Large Language Model(LLM) - BMD
$0.0011438
1 Large Language Model(LLM) - DKK
kr0.007354634
1 Large Language Model(LLM) - HNL
L0.030036188
1 Large Language Model(LLM) - MUR
0.052305974
1 Large Language Model(LLM) - NAD
$0.02024526
1 Large Language Model(LLM) - NOK
kr0.011643884
1 Large Language Model(LLM) - NZD
$0.001955898
1 Large Language Model(LLM) - PAB
B/.0.0011438
1 Large Language Model(LLM) - PGK
K0.004792522
1 Large Language Model(LLM) - QAR
ر.ق0.004163432
1 Large Language Model(LLM) - RSD
дин.0.115443734

Large Language Model-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Large Language Model toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Large Language Model”

Paljonko Large Language Model (LLM) on arvoltaan tänään?
LLM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0011438 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LLM-USD-parin nykyinen hinta?
LLM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0011438. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Large Language Model-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LLM markkina-arvo on $ 1.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LLM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli LLM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LLM saavutti ATH-hinnaksi 0.1446668034210282 USD.
Mikä oli LLM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LLM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00083992100116347 USD.
Mikä on LLM-rahakkeen treidausvolyymi?
LLM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.77K USD.
Nouseeko LLM tänä vuonna korkeammalle?
LLM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LLM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:26:04 (UTC+8)

Large Language Model (LLM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LLM-USD-laskin

Summa

LLM
LLM
USD
USD

1 LLM = 0.0011438 USD

Treidaa LLM-rahaketta

LLMUSDT
$0.001145
$0.001145$0.001145
-0.52%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu