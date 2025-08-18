Lisätietoja LIXX-rahakkeesta

Libra Incentix-logo

Libra Incentix – hinta (LIXX)

1LIXX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000145
$0.000145$0.000145
+2.04%1D
USD
Reaaliaikainen Libra Incentix (LIXX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:10:25 (UTC+8)

Libra Incentix (LIXX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000945
$ 0.0000945$ 0.0000945
24 h:n matalin
$ 0.0003175
$ 0.0003175$ 0.0003175
24 h:n korkein

$ 0.0000945
$ 0.0000945$ 0.0000945

$ 0.0003175
$ 0.0003175$ 0.0003175

$ 0.7071841572092846
$ 0.7071841572092846$ 0.7071841572092846

$ 0.000032403081443985
$ 0.000032403081443985$ 0.000032403081443985

+2.04%

+2.04%

+201.45%

+201.45%

Libra Incentix (LIXX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000145. Viimeisen 24 tunnin aikana LIXX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000945 ja korkeimmillaan $ 0.0003175 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LIXX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7071841572092846, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000032403081443985.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LIXX on muuttunut +2.04% viimeisen tunnin aikana, +2.04% 24 tunnin aikana ja +201.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Libra Incentix (LIXX) -rahakkeen markkinatiedot

No.4583

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.88K
$ 77.88K$ 77.88K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

0.00
0.00 0.00

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

0.00%

BSC

Libra Incentix-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.88K. LIXX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 15000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.18M.

Libra Incentix (LIXX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Libra Incentix-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000002899+2.04%
30 päivää$ -0.0001512-51.05%
60 päivää$ -0.0001685-53.75%
90 päivää$ -0.0001901-56.73%
Libra Incentix-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LIXX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000002899 (+2.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Libra Incentix 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001512 (-51.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Libra Incentix-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LIXX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001685 (-53.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Libra Incentix-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001901 (-56.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Libra Incentix (LIXX)?

Tarkista Libra Incentix-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Libra Incentix-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LIXX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Libra Incentix-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Libra Incentix-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Libra Incentix-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Libra Incentix (LIXX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Libra Incentix (LIXX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Libra Incentix-rahakkeelle.

Tarkista Libra Incentix-rahakkeen hintaennuste nyt!

Libra Incentix (LIXX) -rahakkeen tokenomiikka

Libra Incentix (LIXX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LIXX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Libra Incentix (LIXX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Libra Incentix:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Libra Incentix MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LIXX paikallisiin valuuttoihin

Libra Incentix-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Libra Incentix toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Libra Incentix-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Libra Incentix”

Paljonko Libra Incentix (LIXX) on arvoltaan tänään?
LIXX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000145 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LIXX-USD-parin nykyinen hinta?
LIXX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000145. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Libra Incentix-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LIXX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LIXX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LIXX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LIXX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LIXX saavutti ATH-hinnaksi 0.7071841572092846 USD.
Mikä oli LIXX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LIXX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000032403081443985 USD.
Mikä on LIXX-rahakkeen treidausvolyymi?
LIXX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.88K USD.
Nouseeko LIXX tänä vuonna korkeammalle?
LIXX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LIXX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:10:25 (UTC+8)

Libra Incentix (LIXX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

