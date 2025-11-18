Lit Protocol (LITKEY) -rahakkeen tokenomiikka

Lit Protocol (LITKEY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Lit Protocol (LITKEY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 10:29:11 (UTC+8)
USD

Lit Protocol (LITKEY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Lit Protocol (LITKEY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 36.87M
$ 36.87M$ 36.87M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
$ 0.03687
$ 0.03687$ 0.03687

Lit Protocol (LITKEY) -rahakkeen tiedot

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.litprotocol.com/
Valkoinen paperi:
https://github.com/LIT-Protocol/whitepaper/blob/main/Lit%20Protocol%20Whitepaper%20(2024).pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xF732A566121Fa6362E9E0FBdd6D66E5c8C925E49

Lit Protocol (LITKEY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Lit Protocol (LITKEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LITKEY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LITKEY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LITKEY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LITKEY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

