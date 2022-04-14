Lista DAO (LISTA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lista DAO (LISTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lista DAO (LISTA) -rahakkeen tiedot Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Virallinen verkkosivusto: https://lista.org/ Valkoinen paperi: https://docs.bsc.lista.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Osta LISTA-rahaketta nyt!

Lista DAO (LISTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lista DAO (LISTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 64.84M $ 64.84M $ 64.84M Kokonaistarjonta: $ 795.59M $ 795.59M $ 795.59M Kierrossa oleva tarjonta: $ 216.99M $ 216.99M $ 216.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 239.04M $ 239.04M $ 239.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 Kaikkien aikojen alin: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Nykyinen hinta: $ 0.2988 $ 0.2988 $ 0.2988 Lue lisää Lista DAO (LISTA) -rahakkeen hinnasta

Lista DAO (LISTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lista DAO (LISTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LISTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LISTA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LISTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LISTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Lista DAO (LISTA) -rahakkeen hintahistoria LISTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LISTA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LISTA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LISTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LISTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LISTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

