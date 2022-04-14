LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikka

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tiedot

Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

Virallinen verkkosivusto:
https://liquidium.org
Valkoinen paperi:
https://tokenomics.liquidium.fi
Block Explorer:
https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 21.83M
$ 21.83M$ 21.83M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 18.72M
$ 18.72M$ 18.72M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.496
$ 0.496$ 0.496
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000702832055826553
$ 0.000702832055826553$ 0.000702832055826553
Nykyinen hinta:
$ 0.1872
$ 0.1872$ 0.1872

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LIQUIDIUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIQUIDIUM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LIQUIDIUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIQUIDIUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LIQUIDIUM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LIQUIDIUM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen hintahistoria

LIQUIDIUM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LIQUIDIUM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LIQUIDIUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LIQUIDIUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.