LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tiedot Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more). Virallinen verkkosivusto: https://liquidium.org Valkoinen paperi: https://tokenomics.liquidium.fi Block Explorer: https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN Osta LIQUIDIUM-rahaketta nyt!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.83M $ 21.83M $ 21.83M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.72M $ 18.72M $ 18.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.496 $ 0.496 $ 0.496 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 Nykyinen hinta: $ 0.1872 $ 0.1872 $ 0.1872 Lue lisää LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen hinnasta

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LIQUIDIUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIQUIDIUM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LIQUIDIUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIQUIDIUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

