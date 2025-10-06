Line Protocol – hinta (LINE)
Reaaliaikainen Line Protocol (LINE) -hinta on tänään $ 0.0000182, ja se on muuttunut 32.84 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen LINE-USD-muuntokurssi on $ 0.0000182 per LINE.
Line Protocol on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on --, ja sen kierrossa oleva tarjonta on -- LINE. Viimeisen 24 tunnin aikana LINE-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0000137 (alin) ja $ 0.0000186 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli --, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli --.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, LINE liikkui 0.00% viimeisen tunnin aikana ja -8.55% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 85.51.
Line Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 85.51. LINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.10K.
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Line Protocol-hinnanmuutoksia:
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.000004499
|+32.84%
|30 päivää
|$ -0.0000198
|-52.11%
|60 päivää
|$ -0.0000241
|-56.98%
|90 päivää
|$ -0.0349818
|-99.95%
Tänään LINE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000004499 (+32.84%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000198 (-52.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LINE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000241 (-56.98%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0349818 (-99.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.
Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Line Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:
