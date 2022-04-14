LIHUA (LIHUA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LIHUA (LIHUA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LIHUA (LIHUA) -rahakkeen tiedot Born in the year of the dragon, Lihua is here to usher in a new age of prosperity. Less of a meme and more of a currency, with its cute cat mascot - the Lihua is here to flip the USD. Ambitious sure, but not impossible. Virallinen verkkosivusto: https://getlihua.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rnhtvpHsAgigmVemgtzt7pujj4gv6LVL2a Osta LIHUA-rahaketta nyt!

LIHUA (LIHUA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LIHUA (LIHUA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 21.30T $ 21.30T $ 21.30T Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000015 $ 0.0000015 $ 0.0000015 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000000584 $ 0.0000000584 $ 0.0000000584 Lue lisää LIHUA (LIHUA) -rahakkeen hinnasta

LIHUA (LIHUA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LIHUA (LIHUA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LIHUA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIHUA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LIHUA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIHUA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LIHUA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LIHUA (LIHUA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LIHUA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LIHUA-rahakkeita MEXCistä nyt!

LIHUA (LIHUA) -rahakkeen hintahistoria LIHUA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LIHUA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LIHUA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LIHUA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LIHUA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LIHUA-rahakkeen hintaennuste nyt!

